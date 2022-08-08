Розчулені шанувальники засипали пару компліментами та теплими побажаннями у коментарях.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого програми "Холостяк", "Україна має талант" Григорія Решетника поділилася своїми теплими почуттями до свого чоловіка. Зокрема, Христина Решетник поділилася в Інстаграм романтичним фото з промовистим підписом.

Сімейство позувало у повсякденному вбранні біля мальовничого озера. Зважаючи на все, фото було зроблено під час сімейного відпочинку. Григорій одягнув футболку-поло світлого відтінку, а його кохана дружина обрала червоний гольф, прикрасивши образ золотистими прикрасами. Христина Решетник залишила під фото слова подяки та кохання: "My soul".

Розчулені шанувальники засипали пару компліментами та теплими побажаннями у коментарях.

"Ви - прекрасна пара. А в реальному житті ще краще", "Неймовірно красива пара", "Дуже схожі!", "Такі красиві", "Ваууу", - писали підписники Христини Решетник.

Варто зазначити, що Григорій Решетник народився у Миколаєві у 1983 році. Кар'єру ведучого розпочинав на Першому національному. В даний час є ведучим шоу "Холостяк" та "Холостячка" на СТБ.

Разом із дружиною Христиною Решетник ведучий виховує трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетніка з дітьми несподівано звернулася до чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів.

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