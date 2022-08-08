Як пише Politeka.net , Еліна Мбані - відома українська співачка та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Мбані і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Еліна поділилася анонсом пісні, яку скоро випустить.

"Скоро. Пісня "Не слухай" на всіх платформах

Сьогодні супер значущий день для мене, я дуже чекаю на прем'єру своєї першої пісні, тому хотіла б трохи зацікавити", - написала Мбані.

Фанати, включаючи Катю Нікітіну, дочку Олени Кравець, дружину Євгена Кошового, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Вай", "Ох, моя Богиня", "Малишка, кайф", "Вітаю, чекаємо", "Кішечка", "Клас, вітаю", "Важливий день для всієї команди", "Дуже чекаємо", "Вітаю, супер -Клас", "Ну нарешті-то".

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