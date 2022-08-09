Співачка Ганна Трінчер розповіла про нових тату, які зробила на честь 21-річчя, викликавши подив в українців.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно зважилася збільшити собі бюст до третього розміру. У знаменитості є наречений – популярний блогер Олександр Волошин.

А днями Трінчер відсвяткувала свій 21 день народження. Зірка розповіла, що отримала у подарунок від коханого фотосесію під водою. А після цього пара провела романтичний вечір на даху.

Але й це було не все, адже Трінчер вирішила зробити три татуювання. Зірка почала активно розповідати про цю подію у своїх сторіс.

"Щоб ви розуміли, я зробила 3 ​​татуювання...", - написала Трінчер.

"Навіщо?", - Запитав фанат у Ганни.

"Ще я вас не питала, що робити зі своїм тілом!", - різко відповіла Трінчер у сторіс.

Після цього Анна поділилася публікацією, де показала свої нові татуювання.

"Вже 9 татуювань.

Здається, це вже є залежність.

Яка вам найбільше сподобалися? 1/2/3?", - написала Трінчер у публікації.

Нагадаємо, Трінчер без фільтрів показала, наскільки неідеально у неї обличчя з висипаннями

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер похвалилася, який романтичний вечір їй влаштував наречений.

Також Politeka писала, що Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою



