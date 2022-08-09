Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно зважилася збільшити собі бюст до третього розміру. У знаменитості є наречений – популярний блогер Олександр Волошин.
А днями Трінчер відсвяткувала свій 21 день народження. Зірка розповіла, що отримала у подарунок від коханого фотосесію під водою. А після цього пара провела романтичний вечір на даху.
Але й це було не все, адже Трінчер вирішила зробити три татуювання. Зірка почала активно розповідати про цю подію у своїх сторіс.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Літак розбився біля аеропорту в росії, ніхто не вижив: перші подробиці та кадри з місця
Екс-дружина Дзідзьо SLAVIA посеред ночі похизувалася новим образом: "Не можу заснути..."
"Досі було навпаки": у Європі розповіли, як змінюється хід війни, у росіян великі проблеми
Пономарьов із Дзідзьо заінтригували квартетом, перші подробиці: "Залужного і..."
"Щоб ви розуміли, я зробила 3 татуювання...", - написала Трінчер.
"Навіщо?", - Запитав фанат у Ганни.
"Ще я вас не питала, що робити зі своїм тілом!", - різко відповіла Трінчер у сторіс.
Після цього Анна поділилася публікацією, де показала свої нові татуювання.
"Вже 9 татуювань.
Здається, це вже є залежність.
Яка вам найбільше сподобалися? 1/2/3?", - написала Трінчер у публікації.
Нагадаємо, Трінчер без фільтрів показала, наскільки неідеально у неї обличчя з висипаннями
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер похвалилася, який романтичний вечір їй влаштував наречений.
Також Politeka писала, що Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою