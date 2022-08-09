Тіна Кароль - відома українська співачка , яка активно займається підтримкою громадян і влаштовує благодійні концерти закордоном. Артистка також зрідка спілкується з фанатами у мережі, влаштовує онлайн-розмови та ділиться планами на майбутнє.

Стиль артистки часто опинявся в центрі обговорень, адже Тіна віддає перевагу досить розкішним вбранням з дорогоцінними аксесуарами. При цьому у своїх образах виконавиця завжди вибирає якийсь акцент, щоб фанати оцінили її фігуру. Цього разу в квітковому вбранні Кароль похвалилася з відкритим декольте.

«Ох, Тіна ...; хочеться на хвилинку туди, де немає війни; дуже гарна Тіна, як добре» - пишуть у мережі під кадрами.

Зараз Кароль анонсувала тур Америкою і зауважила, що має багато планів на майбутнє. Рідко артистка виставляє в Інстаграм фото з концертів та ділових зустрічей. Однак тепер зірка більше спілкується із шанувальниками у мережі.

Також фанати згадали зйомки Тіни для однієї з фотосесій у трендовому образі фатальної леді. Нерідко Кароль називають іконою стилю за її любов до класичних образів від відомих дизайнерів.

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