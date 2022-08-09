Як повідомляє Politeka.net, зараз українська співачка Джамала виступає у різних країнах із концертами на підтримку України. А її сини тим часом залишились із родичами у Туреччині.

Поки артистка бере участь у польському танцювальному шоу та активно тренується, вона дуже сумує за дітьми. Про це знаменитість розповіла на особистій сторінці в Інстаграм-сторіз.

Українська співачка не стала таїти, що найважче для неї не репітиція та вивчення нових танцювальних рухів, а розлука з коханими синами. При цьому участь у польському проекті дуже важлива для неї.

"Але участь у такому масштабному проекті саме в Польщі для мене, насамперед, це можливість нагадати про мій будинок. Про мільйон людей, які страждають, і важливість їхньої підтримки. Світ не повинен втомитися від нас", - зазначила Джамала.

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну співачка Джамала з дітьми поїхала до Туреччини. Артистка протягом перших місяців війни виступала у різних країнах із концертами на підтримку України та збирала гроші для благодійних фондів. Діти Джамали в цей час проживають із її сестрою у Туреччині, а чоловік залишився в Україні.



Нагадаємо, Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".