Актриса Ганна Кошмал, зірка серіалу "Свати", вирішила розповісти про своє весілля, поділившись із фанами у блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", де зіграла роль Женьки Ковальової. Знаменитість, як і інші зірки, після початку війни підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Ганна зізналася, що лише двоє колег із серіалу підтримали українців. Не забуває Кошмал і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Ганна вирішила поговорити із фанатами.

"Запитуйте", - написала Кошмал, запрошуючи до розмови.

"Як святкували своє весілля?", - Запитав фанат у Ганни.

"Ох, казково. У нас грав джаз, це була картинна галерея, було так красиво. Були лише найближчі. Хочу ще раз", - сказала Кошмал у відповіді.

Варто зазначити, що Кошмал одружена з 2018 року. Зірка не розповідає, хто її чоловік, але він не має відношення до кіно. Вже влітку 2018 року Ганна народила первістка, якого назвали Михайлом.

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