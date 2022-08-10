Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Знаменитість уславилася завдяки проекту "Х-Фактор", де заспівала пісню "Свята", після чого про співачку заговорила вся Україна. Тепер Олександра успішна артистка, яка з гуртом випустила кілька альбомів, а кліпи колективу збирають десятки та сотні мільйонів переглядів на Ютубі. Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу Зарицька поділилася селфі, де позувала на задньому сидінні автомобіля. Зірка була поряд з вирізом і капелюшком.

Варто зазначити, що Зарицька, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка одразу після 24 лютого вирушила до Європи, де збирає гроші на благодійних концертах для підтримки України.

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