Російської гастрономічної культури немає, всі їхні страви – це мікс інших кухонь, які вони вкрали під час Радянського Союзу. Таку думку висловив в інтерв'ю для "24 Каналу" незмінний суддя "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво .

"Я був у росії, в Санкт-Петербурзі. У росіян немає своєї гастрономічної культури. Їхня кухня - це мікс всього, що було в Радянському Союзі. Я, як професіонал, знаю багато кухонь, і можу сказати, що російська кухня - це ніщо", – зазначив кулінар.

Ектор Хіменес-Браво підкреслив, що в той час, як Україна має всі культурні аспекти, країна-агресорка росія – одні тільки фейки.

"Росіяни кажуть, що манти, плов, борщ – це все їх. Ні! Кожна країна має свою гастрономічну культуру. Україна має дуже багату, що на час війни дуже важливо. Адже наші "сусіди" кажуть, що Україна – фейкова країна. "Вибачте, що? У нашій культурі є всі аспекти: література, гастрономія, історія і т.д. Спочатку була Київська Русь, а не москва", - додав Ектор Хіменес-Браво .

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

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