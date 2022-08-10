Телеведуча Маша Єфросиніна, яка ще недавно потрапила у скандал через небажання говорити українською, знову згадала про конфлікти.

Єфросиніна після того, як зганьбилась через небажання говорити українською, хоча багато років працює на телебаченні, знову торкнулася теми мови. Спочатку Єфросиніна заявила, нібито це чи не розкол через неї та Полякову в країні.

А цього разу знову почала просувати тему мови: «Найбільше запитання останніх тижнів – як вижити, коли про тебе обтирають свої злі мови всі, кому не ліньки?».

Як я можу зламатися, коли є ці історії? Історія, що прийшла, продовжують приходити тисячами, самі знаходячи мене.

Яке я маю право витрачати своє єдине життя на те, щоб хоча б годину його присвятити борсання у злом лайні, коли нам довіряють себе такі наші неймовірно виснажені, але прекрасні жінки!? Коли доля нагородила мене такою можливістю допомагати, посилаючи людей та соратників, з якими ми пробиваємо всі перешкоди на шляху до великих цілей відродження українок» - заявила Єфросиніна.

Полякова очікувано підтримала: «Таааааакккк!!!! Моя сильна хоробрий дівчинка!!!! Вони бояться сильних та розумних, бо у світі толерантності та прийняття, куди рухається Україна, для них не буде місця. І вони знають це!».

Нагадаємо, що Єфросиніну намагалися переманити до росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна виправдалася за останній скандал з українцями.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.