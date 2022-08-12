Популярна українська актриса Ганна Саліванчук проводить відпочинок у Буковелі із сім'єю і нехай не все минає гладко, артистка намагається показати й позитивні моменти свого відпочинку. Нещодавно Ганна травмувала ногу, через що змушена була пересуватися на милицях, а потім її старший син розпоров коліно та виникли проблеми з медичним обслуговуванням.
Незважаючи на всі проблеми, Ганна встигла розповісти про те, що трапилося, поділився кількома смачними рецептами, розповіла про золоту поведінку лікарів і встигла відповісти на особисті питання фанатів.
Цього разу Саліванчук порадувала Сторісами, де показала, з ким тепер проводить вечори. Близькі родичі та двоє малюків-синів стали її компанією:
"Вечора проводжу відразу з трьома чоловіками. Мама радіє, доки діти не плачуть. Добре, що є рум-сервіс, бо з хворими дітьми були б голодні".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Мама 4-річної Лізи знайшла сили повернутися на місце трагедії і все розказати: "Все-таки це не сон…"
У центрі російського міста-мільйонника раптово з'явилися українські прапори: "Чим ближче поразка..."
"Корейський" та "сирійський" сценарії: Рєзніков відповів, чи може війна в Україні стати нескінченною
"За 8 років такого звірства не бачили": жителі ОРДЛО масово скаржаться на безчинства російських окупантів
Також артистка приділила більше часу відповідям на цікаві запитання.
Ганна чітко відповіла, що ніколи не змогла б пробачити своєму чоловікові. Як виявилося, йдеться про зраду: «Ніколи!».
Відповіла також Саліванчук на запитання про те, який має розмір бюста: «Був різний, від четвертого до сьомого».
Ганна зізналася, що зараз актрисою бути досить важко, особливо через всі події в країні. А відпочинок у Буковелі вона обрала, бо це Україна та відпочивати краще вдома.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.