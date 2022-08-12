Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла про свої вечори.

Популярна українська актриса Ганна Саліванчук проводить відпочинок у Буковелі із сім'єю і нехай не все минає гладко, артистка намагається показати й позитивні моменти свого відпочинку. Нещодавно Ганна травмувала ногу, через що змушена була пересуватися на милицях, а потім її старший син розпоров коліно та виникли проблеми з медичним обслуговуванням.

Незважаючи на всі проблеми, Ганна встигла розповісти про те, що трапилося, поділився кількома смачними рецептами, розповіла про золоту поведінку лікарів і встигла відповісти на особисті питання фанатів.

Цього разу Саліванчук порадувала Сторісами, де показала, з ким тепер проводить вечори. Близькі родичі та двоє малюків-синів стали її компанією:

"Вечора проводжу відразу з трьома чоловіками. Мама радіє, доки діти не плачуть. Добре, що є рум-сервіс, бо з хворими дітьми були б голодні".

Також артистка приділила більше часу відповідям на цікаві запитання.

Ганна чітко відповіла, що ніколи не змогла б пробачити своєму чоловікові. Як виявилося, йдеться про зраду: «Ніколи!».

Відповіла також Саліванчук на запитання про те, який має розмір бюста: «Був різний, від четвертого до сьомого».

Ганна зізналася, що зараз актрисою бути досить важко, особливо через всі події в країні. А відпочинок у Буковелі вона обрала, бо це Україна та відпочивати краще вдома.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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