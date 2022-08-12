Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни поїхала за кордон разом з дітьми, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на війні сторінці в Instagram. Так цього разу знаменитість поділилася кадрами з Києва, куди повернулася днями, і одразу побігла до спеціалістів.

Так, минулого разу Слава публікувала кадри з клініки, де "поправляла" обличчя лазером, тепер виклала знімки після процедур у косметолога. На першій фотографії артистка зняла себе в салоні, тут вона у довгій гарній сукні у горошок. На другій фотографії Камінська показала обличчя крупним планом, мабуть, уже вдома. І треба сказати, що після всіх процедур співачка виглядає молодо та свіжо.

У підписі до публікації Камінська написала: "Красива жінка незаміжня". Шанувальники відразу взялися коментувати нові фото Слави: "Ягідка", "Краща", "Дуже красива україночка", "Ну хто це такий гарний?", "Прям вогонь", "Стоїть на станції метро, ​​її сум минулого року , а в душі її тепло", "Красуня", "Хто ця жінка?", "Красива".

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