Героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала свою маленьку хрещеницю, яка допомагає ВСУ

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - талановита співачка, яка підкорила серця мільйонів українців, тому може похвалитися великою армією шанувальників. Вона намагається постійно бути з ними на зв'язку та регулярно показує, що відбувається у її житті.

Співачка записала кілька "сториз" у Instagram, щоб розповісти про свою маленьку хрещеницю, яка допомагає нашим захисникам.

«Моя похресниця Соня малює закладки для книг, ламінує їх, а потім продає. Гроші віддає ЗСУ», - похвалилася артистка.

Також Злата Огневич показала, як проводить час разом із хрещеницею та її мамою. Компанія святкує повернення в Україну за столиком у кафе.

Відомо, що Злата Огневич підтримує українців та ЗСУ своєю творчістю. Наприкінці минулого місяця артистка випустила нову пісню, яка отримала назву "Світло". Її Злата присвятила всім співробітникам ДСНС.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.