Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка з початку війни перебралася жити до батьків до Хмельницького та організувала там притулок для переселенців, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі знімки зі свого візиту до Львова.

На нових фотографіях Леся зображена у цікавих локаціях Львова. Перед камерою знаменитість з'явилася в елегантному чорному вбранні – велосипедках, топі та піджаку, а на її голові – стильна кепочка. Волосся телезірки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. Також деякі фанати помітили, що на ногах Лесі забавні жовті капці.

Колега Нікітюк на шоу "Орел і Решка" Андрій Бідняков ще й підколив телеведучу на тему цього взуття. Він написав у коментарях: "Вперше бачу тебе в тапках і без шкарпеток".

Сама Леся написала у підписі до публікації: "Агент Бандерівка розпочинає свою роботу".

"Неймовірний Львів. Красуня Леся", "Ми також у Львові. Шкода, що не зустріли, Леся, тебе, син хоче з тобою фото", "Класно, що ви у Львові! Нехай наше місто залишить у серці теплі спогади", " Боже, яка краса", "Наш улюблений Львів. Італійський дворик. Леся красуня", "Заради бачити вас у Львові", "Красуня на тлі неймовірного міста", "Краща Бандерівка у світі! А ще красуня і розумниця!", "Які класні шльопани! Леся бомба!", - пишуть шанувальники у коментарях.

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