Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка нещодавно розійшлася з Володимиром Дантесом, а в цей час їхні найкращі друзі Мишко та Даша Кацуріни теж подали на розлучення. Пізніше стало відомо, що Надя та Мишко разом. А тепер Дорофєєва поділилася кадрами, де позувала разом із новим кавалером. Як виявилося, це пес Патрон, кадри з яким співачка опублікувала у своєму ТікТок.

"Розкрила секрет", - написала Надя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Цікаво, ким тепер став Михайло", "Мені все-таки здається, що Кацурін не в курсі", "І який коханець я повинен сказати ... Нічого проти Михайла, ми його теж шалено любимо (чекаємо нових фото з ним), "Я одна чекала фотки з Кацуріним?", "Він на тебе так чекав", "Нарешті Патрон здійснив мрію лизнути Дорофєєву", "Надядя як Мишко? Напевно сильно засмутився, що втратив такий діамант як ти", "Кацурін напевно тихо плаче осторонь", "Тепер чекаємо нові фотки з Мишком".

Нагадаємо, Дорофєєва підкорила українців кадром поряд із маленьким хлопчиком-героєм.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва розкрила справжню причину свого повернення до Києва.

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