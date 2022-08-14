Як відомо, Світлана віддає перевагу довгому волоссю – його можна вкласти по-різному і виглядати розкішно.
Проте тепер співачка вирішила кардинально змінити імідж та підстригтися під каре.
На відео, викладене в Інстаграм, Світлана з'явилася з легкими кучерями та коротким волоссям.
Також артистка запросила всіх своїх шанувальників на перший благодійний концерт, який відбудеться у Ризі.
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Користувачі мережі вже оцінили новий образ відомої українки.
«Дуже красива❤️»,
«Яка гарна ❤️❤️❤️ впевнені що буде супер концерт 🤲🏻❤️❤️❤️»,
«Хто б що казав, але Лобода – велика людина»,
«Вам дуже йде така зачіска ❤️»,
«Світла!! 🔥Ти нереальна! ❤️. Дякую 🙏 Вам за все! 💫»,
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«Справжня громадянка!! Всі докори про 8 років бездіяльності безпідставні !! Не кажучи вже про Лоліта і Наташу Королеву, подивіться на ватника боксера Василя Ломаченка, соромища!!! Лобода ❤️🔥», - пишуть у мережі.
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