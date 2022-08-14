Українська співачка Світла Лобода вирішила зробити волосся коротшим, але їй так навіть краще.

Як відомо, Світлана віддає перевагу довгому волоссю – його можна вкласти по-різному і виглядати розкішно.

Проте тепер співачка вирішила кардинально змінити імідж та підстригтися під каре.

На відео, викладене в Інстаграм, Світлана з'явилася з легкими кучерями та коротким волоссям.

Також артистка запросила всіх своїх шанувальників на перший благодійний концерт, який відбудеться у Ризі.

Користувачі мережі вже оцінили новий образ відомої українки.

«Дуже красива❤️»,

«Яка гарна ❤️❤️❤️ впевнені що буде супер концерт 🤲🏻❤️❤️❤️»,

«Хто б що казав, але Лобода – велика людина»,

«Вам дуже йде така зачіска ❤️»,

«Світла!! 🔥Ти нереальна! ❤️. Дякую 🙏 Вам за все! 💫»,

«Кайф, Світлана Сергіївна, нова стрижка вогонь»,

"Європейцям зірве дах",

"Ви так приголомшливо виглядаєте 😻❤️ удачі завтра на концерті!",

«Справжня громадянка!! Всі докори про 8 років бездіяльності безпідставні !! Не кажучи вже про Лоліта і Наташу Королеву, подивіться на ватника боксера Василя Ломаченка, соромища!!! Лобода ❤️‍🔥», - пишуть у мережі.

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