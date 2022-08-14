Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка кілька років тому розлучився, після чого одружився з красунею Кристиною. Після початку війни зіркове подружжя підтримало Україну, Володимир пішов у тероборону, а Христина зайнялася благодійністю. А зараз дружина Остапчука вирушила на відпочинок до Європи, де вирішила побачити своїх подруг. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Крістіна поділилася фотографією, яку зробила в автомобілі. На селфі дружина Остапчука була у стильних окулярах, посміхнувшись до фото.

"Поїду годувати своє друге підборіддя. Що мені, тепер не снідати?", - написала Христина у публікації.

Повідомлялося, що дружину Остапчука розкритикували через відпочинок у Європі. Зірка вирішила відповісти хейтерам на своїй сторінці в Інстаграм-сторізі.

"Що ви ці порожні сторінці не писали мені, коли я за свої гроші відправляла людям, що потребують коробки з їжею щодня. А що таке? Дивовані критики прокинулися?".

Нагадаємо, відпочинок дружини Остапчука став упоперек горла, реакція Гірника пішла негайно.

А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого Остапчука потрапила під шквал критики, Гірник відповіла хейтерам

Також Politeka писала, що дружина Остапчука відповіла хейтерам, які пройшлися нею через відпустку в Європі.



