Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, а також телеведуча. Зірка також раніше займалася гімнастикою та стала Майстром спорту України з художньої гімнастики. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким. У пари є двоє дітей – Діана та Поліна. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання українців.
"Поговоримо?", - Запропонувала Лілія в сторіс.
"Ви така пластична. Чому кинули гімнастику?", - написав фанат.
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"Я її у 15 років покинула, а вона мене й у 41 наздоганяє", - написала Ребрик.
Також зірка додала фото, де похвалилася своєю розтяжкою. Ребрик стояла на шкарпетці і задерла другу ногу вище за голову. Фото вийшло дуже ефектним, адже Лілія вражає своєю розтяжкою.
Нагадаємо, Лілія Ребрик у піжамі та без косметики показала, з чого починається її день
А ще Politeka повідомляла, що лихо спіткало Ребрик під час виступу, ведуча поділилася відчуттями.
Також Politeka писала, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися у смутні часи.