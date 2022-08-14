Телеведуча Лілія Ребрик, яка має звання «Майстер спорту України з художньої гімнастики», розповіла, чому покинула професійний спорт, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, а також телеведуча. Зірка також раніше займалася гімнастикою та стала Майстром спорту України з художньої гімнастики. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким. У пари є двоє дітей – Діана та Поліна. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання українців.

"Поговоримо?", - Запропонувала Лілія в сторіс.

"Ви така пластична. Чому кинули гімнастику?", - написав фанат.

"Я її у 15 років покинула, а вона мене й у 41 наздоганяє", - написала Ребрик.

Також зірка додала фото, де похвалилася своєю розтяжкою. Ребрик стояла на шкарпетці і задерла другу ногу вище за голову. Фото вийшло дуже ефектним, адже Лілія вражає своєю розтяжкою.

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А ще Politeka повідомляла, що лихо спіткало Ребрик під час виступу, ведуча поділилася відчуттями.

Також Politeka писала, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися у смутні часи.



