Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська співачка та зірка "Танців з зірками", де їй вдалося перемогти. А минулого року танцівницю покликали бути хореографом-постановником у грузинський проект. Зірка після початку війни поїхала з дітьми до Італії, але за деякий час вирішила повернутися назад в Україну, возз'єднавшись із чоловіком. Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Гвоздєва вирішила розповісти про річницю весілля.
"У нас сьогодні з чоловіком 8-й рік весілля. Маю відбутися незабутній день нашого життя, а замість суцільні сльози...", - написала Ілона у публікації.
"Вінчання не буде", - написала вже наступного сторіс.
Варто зазначити, що Ілона, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
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Нагадаємо, рідні Гвоздєвої залишилися в Криму, хореограф спробувала до них достукатися.
Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" втратила звичну роботу, довелося хапатися за будь-який заробіток
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" похвалилася, як треба балувати себе кожній жінці.