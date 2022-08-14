Танцівниця Ілона Гвоздєва, переможниця "Танців з зірками", розповіла про біду, яка сталася на річницю весілля з чоловіком.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська співачка та зірка "Танців з зірками", де їй вдалося перемогти. А минулого року танцівницю покликали бути хореографом-постановником у грузинський проект. Зірка після початку війни поїхала з дітьми до Італії, але за деякий час вирішила повернутися назад в Україну, возз'єднавшись із чоловіком. Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Гвоздєва вирішила розповісти про річницю весілля.

"У нас сьогодні з чоловіком 8-й рік весілля. Маю відбутися незабутній день нашого життя, а замість суцільні сльози...", - написала Ілона у публікації.

"Вінчання не буде", - написала вже наступного сторіс.

Варто зазначити, що Ілона, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, рідні Гвоздєвої залишилися в Криму, хореограф спробувала до них достукатися.

Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" втратила звичну роботу, довелося хапатися за будь-який заробіток

А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" похвалилася, як треба балувати себе кожній жінці.