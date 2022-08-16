Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський після патріотичного хіта для ЗСУ похвалився новим витвором.

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський, який здобув перемогу в одинадцятому сезоні "Голосу країни" у команді Наді Дорофєєвої, випустив вірусну пісню на підтримку українських військових під назвою «ЗСУ».

Запальна пісня відразу сподобалася глядачам і стала вірусною.

Тепер Лазановський вирішив похвалитися ще одним творінням. Фрагмент ліричної пісні зі словами «Поцілуй мене» він оприлюднив у Інстаграм.

Українок захопили вокальні дані Сергія Лазановського.

"Нагородив же Боженка таким шикарним тембром і неймовірним голосом!!!😀👍💋",

"Я в захваті, це прекрасно 😍",

"Какие слова", - пишут в комментариях.

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