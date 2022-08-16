Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський, який здобув перемогу в одинадцятому сезоні "Голосу країни" у команді Наді Дорофєєвої, випустив вірусну пісню на підтримку українських військових під назвою «ЗСУ».
Запальна пісня відразу сподобалася глядачам і стала вірусною.
Тепер Лазановський вирішив похвалитися ще одним творінням. Фрагмент ліричної пісні зі словами «Поцілуй мене» він оприлюднив у Інстаграм.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Танкович із "Дизель шоу" повернувся у свій будинок і побачив, що росіяни винесли із собою: "Намагалися стати ближче до 21 століття"
Зірка "Танці зі зірками" після чуток про себе і Кароль зважився на одкровення: "Тіна для мене..."
"Холостячка" Мішина на червоній доріжці здивувала виглядом поряд коханим чоловіком: "Мій красень"
Суддя "Співають всі" Приходько жорстко підколола Арестовича: "Пройшов битву за Константинополь..."
Українок захопили вокальні дані Сергія Лазановського.
"Нагородив же Боженка таким шикарним тембром і неймовірним голосом!!!😀👍💋",
"Я в захваті, це прекрасно 😍",
"Какие слова", - пишут в комментариях.
Нагадаємо, переможець "Голос країни" після нещастя за кордоном несподівано звернувся до українців: "Тут вкладено..."
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після розлучення з Ганною Богдан попросив допомоги.
Також Politeka писала, що переможець "Голос країни" попросив допомоги українців після нещастя за кордоном: "Якщо вам не складно..."