Юна донька популярної української актриси Ольги Сумської Анна, яка народилася у другому шлюбі артистки з актором Віталієм Борисюком, поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівними та вельми нескромними фото.

Як видно, на новій фотографії 19-річну Анну знято на пляжі, вона сидить у борді для плавання. Перед камерою майбутня актриса з'явилася у ніжно-блакитному купальнику, який гарно наголосив на її стрункій дівочій фігурі. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки окуляри на очах.

В подписи к публикации Анна Борисюк написала: "Це смішно: вірити в чортів, В якихось мавок, лісовиків! Учитель в школі нам казав, Що інший світ тепер настав, Що слід по відьмах, по чортах Лишився тільки у казках...".

Однією із перших прокоментувала фото доньки Ольга Сумська, яка жартівливо написала: "Ой, нене". "Красуня", "Зірка", "Красива", - пишуть інші користувачі.

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