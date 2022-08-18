Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом закрутила роман зі своїм другом Михайлом Кацуріним, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірки, яка нещодавно повернулася до Києва після життя за кордоном, розповіла, як згрішила.

У своєму мікроблозі Надя опублікувала стильне фото, зроблене за кермом автомобіля. Перед камерою вона з'явилася в короткому світлому топіці і такій же короткій кофтині, яку накинула зверху. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та модні темні окуляри.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла, як порушила правила дорожнього руху та отримала за це штраф.

"Згрішила. Днями я припаркувалася в недозволеному місці і, звичайно, моя машина благополучно вирушила на штрафмайданчик. У Європі я не раз стикалася з тим, наскільки складно і довго вирішувати всі бюрократичні питання. Тому, коли поїхала за машиною і забрала її вже через 10 хвилин, просто заплативши штраф через "Київ Цифровий", я офігела.Здавалося б, ситуація не з приємних, але я вибігла така щаслива, вкотре переконавшись у тому, що наша країна найкрутіша! Дуже пишаюся, - поділилася співачка.

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