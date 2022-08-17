Злата Огневич – успішна українська співачка, а також головна героїня другого сезону "Холостячка", яка вирішила розповісти про зустріч із нашими захисниками.

Як повідомляє Politeka.net , головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила розповісти про роботу із волонтерами. І наголосила, що за час їзди до захисників, вона переконалася у важливості таких зустрічей.

«Знайте, що наші воїни дуже круті! У всіх аспектах 😎🔥 Разом із волонтерами ми робимо все, щоб їх відволікти та розрадувати.

Завжди людяність. Підтримка. Повага. Відповідальність. Напевно, війна виховує ці якості або ще більше виявляє їх. Я часто помічаю це серед бійців. Бачу і жінок, теж на позиціях, вони залишили свою сім'ю, щоб захистити сім'ї інших людей.

Вона подякувала тим, хто в тилу, хто вірить у ЗСУ, працює на економіку, створює мем, мріє про знищення мостів, радіє новинам з фронту, знімає програми, пише нові пісні, купує дрони, допомагає переселенцям, лікує поранених, готує їжу та радіє кожному новому дню ❤️‍🩹

Раніше артистка зізналася, що давненько не носила суконь і коли його вдягла, то відчула собі жіночну та красиву. Це надихнуло її озвучити важливу пораду для дівчат.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.