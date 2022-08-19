Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про фонд допомоги постраждалим жінкам, які пережили не лише окупацію.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча, яка займається спеціальним проектом допомоги постраждалим жінкам під час війни. Артистка розповіла подробиці останніх днів роботи.

«Я багато думаю над тим, як показати вам результат витрат ваших пожертвувань так, щоб ви відчули те, що відчувають ті, хто, скажімо, жертвує на байрактор, потім бачить його придбаним:))

Так, masha.foundation не купує байрактари. Ми відроджуємо жінок і дітей, які найбільше постраждали від війни. І я все ж таки спробую довести вам, що ваші донати допомагають теж дуже важливій справі» - ділиться Єфросиніна.

Вона розповіла, як в одному з реабілітаційних таборів #Незламна Мама вона зустріла своїх колег та помічниць, вони разом робили свічки. Плели та розмовляли.

«Я дізнаюся, що жінки навчилися готувати на багаттях, очищати воду з калюж і прати омилкою розміром із черешню, живучи у сирих льохах. Слухаю, як дитина мовчки дивилася, за наказом орка, на те, як катують її батька, і потім у нього посивіло волосся, а наші психологи досі не можуть пробити стіну мовчання цієї дитини, очі якої перетворилися на очі літньої людини» зізнається Марія .

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