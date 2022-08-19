За словами Тоні Матвієнко, до України вони приїхали на місяць, щоб побачитися з рідними. Після цього вона повернеться за кордон.

За час повномасштабної російської агресії проти України співачка Тоня Матвієнко проживала у Португалії та Німеччині. Зараз вона мешкає у Великій Британії в будинку з британцями і зареєструвалася в центрі зайнятості. Про це дружина музиканта Арсена Мірзояна розповіла в інтерв'ю для "ЖВЛ".

Квиток в Україну чоловік, музикант Арсен Мірзоян купив їй на останні гроші – у них навіть нема грошей літати один до одного.

"Запропонували прибиральницею бути. Сказала: "Не можу, у мене алергія". Я тут співачка так собі, ніяка. Але мені треба заробляти гроші для своєї дитини, для своєї сім'ї, тому стала в центр зайнятості. Адже я молода, мамі треба допомагати ", - Розповіла Тоня Матвієнко.

При цьому мати співачки Тоні Матвієнко, народна артистка України Ніна Матвієнко не хоче, щоб її дочка займалася чимось, окрім музики.

"Вона взагалі не хоче це чути, кричить: "Приїжджай додому, тут їздитимеш співати", - доповнила Тоня.

Варто зазначити, що співак Арсен Мірзоян перебуває в Україні, активно волонтерить та дає концерти для наших захисників на передовій.

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