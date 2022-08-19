Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розлучення із чоловіком Володимиром Дантесом вперше за довгий час повернулася додому, продовжує вражати кадрами. Артистка активно веде Інстаграм і наголошує більше на своїй творчості, ніж на темі особистого життя.

На цей раз Надя привернула увагу коротким роликом у чорно-білих тонах у Київському метро. Співачка позувала під час руху вагонів і покрутилася з місця на місце, наголошуючи на місці свого перебування.

«Київ. Метро» – без зайвих пояснень написала артистка.

У мережі зацікавилися: «Як Патрону з тобою пощастило 😁😉; Ааааааа, я божеволію 😍; Який вайб 😍; Це натяк на концерт у метро?😏; Сумуємо за Києвом і по тобі 🥺❤; Цей образ 😍🔥; Неймовірно 😍; Хочу до Києва 💔; Такий вайб так хочеться знову туди 💔; Хочу туди 💔 так скучила 💔».

Тим часом встигає артистка жартома фліртувати з адміністратором сторінки в Інстаграм собачки Патрона. Вона стала практично героєм держави, якого люблять і обожнюють.

Маленький вихованець, який займається розмінуванням із українськими захисниками, вчора відзначав день народження. Не обійшлося без жартів:

"З днем ​​народження, шкода, що ми раніше не зустрілися!" – пише жартівливо Надя.

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