Христина Горняк опублікувала фото, на якому сидить за столиком у кафе та дивиться у телефон, читаючи останні новини з України.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, зараз відпочиває в Європі, але продовжує активно спілкуватися зі своїми підписниками в Інстаграм. Кілька годин тому вона замислювалася, яке б життя було без засобів зв'язку. Така реальність їй зовсім не сподобалася.

"Якби ми писали не Смс, а листи, і направляли їх адресатам голубами! Скільки б моментів ми не могли вирішити, скільки б переживань було (особливо зараз на війні), але й скільки емоційних "смс-випадів" ми б не робили... ", - зазначила Христина Горняк.

Вона також додала, що поки напишеш листа – вже емоції і згаснуть, а ось відправлений смс, через космос долітає до адресата за секунду.

"Я своє життя без телефону не уявляю, та й без тих емоційних смс теж!" - зізналася дружина ведучого Володимира Остапчука .

До того ж Христина Горняк опублікувала фото, на якому сидить за столиком у кафе і дивиться в телефон, читаючи останні новини з України. На ній костюм класичного крою яскравого персикового відтінку. Елегантний образ Христина Горняк доповнила золотистими прикрасами, сонцезахисними окулярами та білим топом.

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