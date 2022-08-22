Співак Олександр Пономарьов днями випустив нову пісню, яка стала хітом не лише в Україні, а й у інших країнах.

Як пише Politeka.net , Олександр Пономарьов – відомий український співак. Зірка днями випустив із Михайлом Хомою, Тарасом Тополем та Юрієм Горбуновим нову пісню, яку назвали "На землі, у повітрі та на морі". Ролик уже встиг набрати майже мільйон переглядів за кілька днів. А у новій публікації в Інстаграм Олександр поділився досягненням нової пісні.

"Передайте хтось Олександру Пономарьову, що після перемоги вони можуть приїжджати до Китаю на гастролі, китайські друзі захоплені", - написано було в публікації.

"Зараз передам", – відповіла інша дівчина.

Фанати, включаючи Олю Полякову, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Клас", "Дякую за музичний фронт", "Отримала до Вайбера і Вотсапа вже з десяток смс з цією піснею.

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