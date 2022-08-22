Так, днями народний артист України випустив із Михайлом Хомою, Тарасом Тополем та Юрієм Горбуновим нову композицію, яку назвали "На землі, у повітрі та на морі". Слова та музику до пісні написав сам Олександр Пономарьов.
Ролик уже встиг набрати мільйон переглядів за кілька днів. Про це щасливий артист похвалився у себе в Інстаграм.
«1 мільйон переглядів на YouTube! Слава Богу за все! #наземлполутриноморе», - написав Олександр Пономарьов.
Українці вже назвали пісню "Новий народний хіт".
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Зазначимо, що нову пісню виконав квартет у складі: Михайло Хома (DZIDZIO), Тарас Тополя та Юрій Горбунов. У записі треку взяли участь оркестр та хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні та танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка. А ще у ньому звучить уривок виступу Зеленського.
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