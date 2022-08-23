Відома гімнастка, Олімпійська чемпіонка та подруга співачки Ані Лорак Лілія Подкопаєва, яка, живучи у США, вже у перші дні війни заявила про свою проукраїнську позицію та почала волонтерити, поділилася у Instagram незвичайними фото та відео. Як виявилося, спортсменка приєдналася до організації свята в американській Атланті, де виступав відомий рок-гурт "СКАЙ".

На своїй сторінці Лілія опублікувала фото та відео із заходу, який організували у рамках святкування Дня Незалежності України у США. Так, на одному з фото гімнастка позує із фронтменом "СКАЙ" Олегом Собчуком. Також вона виклала знімки з іншими гостями свята та показала відео з концерту рок-гурту.

У підписі до публікації Подкопаєва розповіла про цей захід: "Дякую всім, хто приєднався до підготовки та організації, дякую українській громаді в Атланті за постійну активну працю та допомогу ЗСУ! Хочу закликати кожного українця, який перебуває в США, продовжувати робити донати українським організаціям у Україні та США. Також підтримуємо наших артистів, які привертають увагу світової спільноти до війни в Україні. Наближаємо нашу перемогу разом!"

Зазначимо, що нещодавно в інтерв'ю Славі Дьоміну Лілія розповіла, що з початку війни не спілкувалася зі своєю колись найкращою подругою Ані Лорак. За словами спортсменки, вона була щиро здивована, що співачка ніяк не висловила своєї позиції, але вирішила не писати їй нічого. На думку Подкопаєвої, якщо людина хоче, вона висловить сама свою позицію, і писати нічого не потрібно.

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