За словами телеведучої Ольги Фреймут, в Україні – її душа, і їй часто сниться Батьківщина та рідне місто.

Телеведуча Ольга Фреймут зізналася, що, живучи під час війни у ​​Великій Британії, вона втрачає себе. Але й повернутись в Україну вона не може. Про це зірка українського телебачення заявила під час інтерв'ю "КП в Україні".

"Я відчуваю провину за те, що часто говорила, що в Європі краще. І тільки тепер, коли пожила в Лондоні, розумію, що найкраще – в Україні. У Лондоні я відчуваю, що втрачаю себе. Нещодавно я приїжджала до України, була деякий час удома, і відчуття того, хто я є за кордоном і хто я є в Україні – це дві різні реальності", - каже Ольга Фреймут .

За словами Фреймут, в Україні – її душа, і їй часто сниться Батьківщина та рідне місто, але вона не може повернутися до країни через молодших дітей.

"Але я не можу зараз і не повертатимуся, поки літають бомби, тому що я - мама. І мої материнські інстинкти сильніші за мої егоїстичні бажання повернутися в Україну. Зараз я буду в Лондоні оберігати дітей від горя", - пояснила Ольга Фреймут .

Вона також наголосила, що зараз усі її думки спрямовані не на якесь особисте досягнення цілей, а на загальнонаціональне. Ведуча зізналася, що у її характері та сприйнятті життя відбулися глобальні зміни і минулої Олі вже немає.

Нагадаємо, Фреймут вийшла на зв'язок і звернулася до українців.

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