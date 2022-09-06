Так, 48-річна Наталя, яка, як відомо останнім часом живе в Німеччині, сидячи за письмовим столом повідомила, що їй не до душі робота з паперами.
«Я ненавиджу паперову роботу!», - емоційно зізналася Наталя у своєму Instagram.
На відео жінка також засвітила деякі деталі свого інтер'єру: настільну лампу та портрети – Віталія Кличка та його брата Володимира.
У коментарях до публікації підписники погоджуються з Наталією щодо того, що робота з паперами це справді не весело. Також одна з користувачів висловила слова жалю, що Наталя говорить не українською мовою.
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«Шкода що не українською, було б багато підписників», - висловилася користувачка Instagram.
Нагадаємо, раніше Наталія після заяви Віталія Кличка підтвердила, що вони справді більше не разом.
«Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною в 25 років… Наше Розлучення – це обдумане, взаємно прийняте рішення. Так склалося, що за багато років життя у різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися…», - писала Наталя у серпні.
Своєму колишньому чоловікові жінка побажала «тільки всього найкращого».
«Між нами, як і раніше, дружні, повні поваги до один одного відносини.
Ми завжди підтримували і продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин», - запевнила Наталя.
Нагадаємо, у Віталія та Наталії троє дітей.
Також повідомлялося, що мама Віталія та Володимира Кличка перенесла операцію.
Крім того, Politeka.net писала, що телеведуча Нікітюк зацікавилася розведенним Кличком.