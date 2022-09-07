Як повідомляє Politeka.net , до відносин з Настею Каменських Потап був одружений з продюсером Іриною Горовою — бізнесвумен, комерційний директор, співзасновник продюсерського центру Mozgi Entertainment. Після розлучення екс-пара продовжує вести справу разом та виховує спільного сина Андрія.

Падчерка Потапа Наташа Горова розповіла в Інстаграм про довгоочікувану зустріч із близькою людиною – молодшим братом Андрієм.

Падчерка Потапа зауважила, що не вела з молодшим братом уже рік. Наташа Горова зробила знімок із братом і порівняла з фото з останньої їхньої зустрічі, зазначивши, що з того часу багато що змінилося.

Вона зауважила, що за знімками видно настільки вони змінилися: брат із сестрою не лише підросли, а й помітно схудли. Крім того, в їхньому гардеробі з'явилися яскраві кольори.

"Минув рік. Трохи схудли. Почали носити не лише чорний одяг. Любимо один одного ще більше. Мій улюблений хлопчик, який уже такий дорослий. Так подобається як ти мислиш, аналізуєш. Ти моя підтримка", - написала у підписі до фото падчерка Потапа – Наталя Горова.

Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.

Як Politeka повідомляла, прийомна дочка Потапа вразила фігуркою у спортзалі.

Також Politeka писала, що Горова в крихітному топі та обтягуючих шортиках почервоніла перед молодим красенем.