Популярний український співак Макс Барських поділився одкровенням про те, як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення рф.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив довгий пост про свій новий проект.

"Хочу поділитися з вами своїми думками. Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця: багато горя та страждань. Але водночас вона навчила цінити рідних та близьких, цінити життя і час, не відкладати свої мрії й бажання на завтра. Відчуваючи негативні емоції та постійний стрес, ти нібито забуваєш про існування радості, щастя й любові. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні, й вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії", — пише Барських.

Виявляється, що з минулого року Макс працюює над англомовним альбомом.

"Створення нових пісень підтримувало мене і допомагало виходити з депресивного настрою. Чим складніші думки та події, тим яскравіше і світліше народжувалась пісня. У цьому випадку музика працює як броня й проєкція бажань. Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати усмішку на вашому обличчі та подарувати гарний настрій", — зізнається артист.

Тому Макс Барських вирішив почати нову сторінку своєї творчості під іменем Mick Sunday та створюватиме музику англійською мовою.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.