На своїй сторінці в Instagram артист розмістив довгий пост про свій новий проект.

"Хочу поділитися з вами своїми думками. Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця: багато горя та страждань. Але водночас вона навчила цінити рідних та близьких, цінити життя і час, не відкладати свої мрії й бажання на завтра. Відчуваючи негативні емоції та постійний стрес, ти нібито забуваєш про існування радості, щастя й любові. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні, й вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії", — пише Барських.

Виявляється, що з минулого року Макс працюює над англомовним альбомом.

"Створення нових пісень підтримувало мене і допомагало виходити з депресивного настрою. Чим складніші думки та події, тим яскравіше і світліше народжувалась пісня. У цьому випадку музика працює як броня й проєкція бажань. Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати усмішку на вашому обличчі та подарувати гарний настрій", — зізнається артист.

Популярні новини зараз

В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."

Міністр оборони Резніков несподівано визнав свою помилку: "Я не вірив, що настільки..."

Як має закінчитися війна: Данилов розповів про головне завдання ЗСУ на фронті

Російський літак розбився в Криму: перші подробиці авіакатастрофи

Біда трапилася із зіркою "Папіка" Петрожицької в Німеччині: "Я не пропала, просто..."
Показати ще

Тому Макс Барських вирішив почати нову сторінку своєї творчості під іменем Mick Sunday та створюватиме музику англійською мовою.

Макс Барських

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.