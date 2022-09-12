На своїй сторінці в Instagram артист розмістив довгий пост про свій новий проект.
"Хочу поділитися з вами своїми думками. Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця: багато горя та страждань. Але водночас вона навчила цінити рідних та близьких, цінити життя і час, не відкладати свої мрії й бажання на завтра. Відчуваючи негативні емоції та постійний стрес, ти нібито забуваєш про існування радості, щастя й любові. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні, й вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії", — пише Барських.
Виявляється, що з минулого року Макс працюює над англомовним альбомом.
"Створення нових пісень підтримувало мене і допомагало виходити з депресивного настрою. Чим складніші думки та події, тим яскравіше і світліше народжувалась пісня. У цьому випадку музика працює як броня й проєкція бажань. Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати усмішку на вашому обличчі та подарувати гарний настрій", — зізнається артист.
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Тому Макс Барських вирішив почати нову сторінку своєї творчості під іменем Mick Sunday та створюватиме музику англійською мовою.
Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.