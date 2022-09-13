Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт - відомий український гуморист, який став переможцем шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Парі не вдалося збудувати щасливі стосунки після проекту і через деякий час вони розійшлися. А нещодавно Еллерт поїхав до США. Після цього знаменитість покликали провести евент у Португалії, звідки Олександр вирішив опублікувати фотографію свого стильного образу у білій сорочці.

"Кажуть, щоб стати професіоналом у чомусь треба цю справу зробити 10.000 годин. На мене це 1.500 заходів

В даний час є герої, хто менш ніж за 5000 годин став не профі, став майстром.

Дякую майстрам ЗСУ", - написав Олександр.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Добре, коли в кожній справі є майстри. Особливо такі, як наші воїни ЗСУ – мужні, сміливі, безстрашні. Слава вам, наші захисники!", "Дякую всім, хто професійно робить свою справу", "Кожен має виконувати майстерно свою справу ".

Нагадаємо, Еллерт, який втік у США, з "Холостячки" розкритикував сухпайки української армії.

А ще Politeka повідомляла, що українці накинулися на переможця "Холостячки" Еллерта, який втік у США.

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