Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт – успішний український гуморист та ведучий. Зірка вирішила піти на шоу "Холостячка", де була головною героїнею Ксенія Мішина. Еллерту вдалося перемогти на шоу, після чого пара деякий час зустрічалася, але зрештою розлучилася. Навіть після спільної поїздки до Буковеля після початку війни їм не вдалося відновити стосунки. А нещодавно Олександр виїхав до Каліфорнії, США, через що тепер його часто критикують українці.
Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала кадри, де їде в автомобілі з дитиною. Малюк при цьому спав у своєму дитячому кріслі. Еллерт не зміг залишити це просто так, тому вирішив пожартувати.
"Коли цукерки були з коньяком", – написав зірка.
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Нагадаємо, Еллерт, який втік у США, з "Холостячки" розкритикував сухпайки української армії.
А ще Politeka повідомляла, що українці накинулися на переможця "Холостячки" Еллерта, який втік у США.
Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт нарвався на критику через вітання українців