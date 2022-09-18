Переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною, шоумен Олександр Еллерт в розпал повномасштабної війни рф проти України виїхав у США, через що тепер його часто критикують.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Еллерт розмістив дивний пост. Судячи з геолокації, зараз він перебуває в Сан-Дієго, що в Каліфорнії.

"Я десь днями почув і ходжу думаю на цю тему «усім на світі рухає енергія… і нами, людьми, не виняток»©️хтось. пропоную не погодитись😈Припустимо, внутрішня енергія це якась субстанція, завдяки якій відбуваються речі навколо нас, та й усередині нас. А ми просто ємність для цієї субстанції… кожен з нас абсолютно різні ємності та судини: колби, банки, вази, графини, каструлі, є й декантери, хтось друшляк… розумієте, так?!)", — пише Олександр.

А далі зірка "Холостчки" поміркував про досягнення цілей у житті.

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"І тепер ми, досягаємо якоїсь мети… до чогось дійшли чи відбулося щось… і швидше за все ми були зосереджені на досягненні цієї мети… наша увага чи частина її була сконцентрована на цьому результаті. Виходить, що своєю увагою та концентрацією ми можемо направити ту найпотужнішу субстанцію у будь-яке русло, а не розплескувати її на все поспіль. А ви що за посудина? Як відчуваєте? Вважаю, що будь-який друшляк можна перетворити на декантер, і я впевнений це захоплюючий шлях…", — продовжив своє "філософування" Еллерт.

Підписники в каментарях дивуються: "Оце то вас накрило! Включився Саша-фізик?", "Саня, шо ви курите, аби писати такі пости? 😂".

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