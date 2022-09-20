Шерон Стоун вирішила згадати не про бурхливе минуле, а про те, як виглядала раніше.

Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун вже 63 роки, вона продовжує наводити фігуру у форму, займається малюванням і встигає також відвідувати різні клуби для активного насухо. У тому числі, Шерон також почала цікавитися кінними прогулянками.

На цей раз артистка поділилася пам'ятним кадром з минулого. Вона не стала говорити, скільки їй років на цьому фото, однак у мережі багато хто помітив, що виглядає Шерон дуже витончено, як у минулому, так і тепер.

З мінімумом макіяжу і із задерикуватою посмішкою Стоун отримала багато компліментів:

«Обличчя 🔥; Страшенно вираз! 😍; Приголомшливо 😍; Чудово ❤️; Дуже гарна картинка; Бездоганна краса 😍; Найкращий! Знаковий образ!; Моє кохання❤️; Блін 🔥; Чудова, як завжди! 🤯🥰😍; Красива Шерон 😍; Тоді і зараз все те ж саме .... Приголомшливо; Така класна ❤; Яка ж ви гарна; Шалено красиво ❤️» - пишуть у відповідь у мережі.

Раніше Шерон підкреслила в інтерв'ю, що після 45 років «жінки стають невидимими» у світі, де правлять ейджизм та сексизм.

«Я думаю, що, мабуть, можу говорити за вас і решту жіночої планети, коли я кажу, що робляться величезні зусилля, щоб змусити нас не почуватися вільними і почувати себе пригнобленими. І я не згодна на це», — каже вона.

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