Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - учасниця шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Ганні вдалося перемогти на проекті, після чого пара більше року пробула разом. Але випробування війною Ганна та Михайло не змогли пройти і нещодавно стало відомо, що вони розлучилися. При цьому поки що у переможниці шоу залишається кіт Залівако. І незважаючи на невдачу у відносинах Анна стала досить успішною блогеркою Інстаграм, де активно ділиться багатьом цікавим.
А цього разу Ганна поділилася кадрами у своєму сторісі, показавши, як тренується у спортзалі. Зірка була на килимку серед інших учасниць тренування, вражаючи старанням.
"Завжди отримую задоволення від тренування. Але сьогодні було трохи важко після двотижневої перерви", - написала Ганна.
"Сьогодні була на тренуванні Barre
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Barre – це система фізичних вправ, заснована на поєднанні балетних вправ, вправ функціонально-силового тренінгу, пілатесу та йоги. А балетний станок використовується як опора під час роботи над м'язами ніг, сідниць», – написала Ганна.
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