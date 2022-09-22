Фронтмен "Воплей Відоплясова" Олег Скрипка пояснив, що сталося з концертом у Гамбурзі та іншими виступами у Німеччині.

Як повідомляє Politeka.net , відеозвернення він виклав у себе в Інстаграм.

«У нас був запланований тур і ми їздимо з музикантами та іншими виконавцями по Європі, по світу і збираємо кошти на допомогу і зібрали вже понад 500 000 євро. Кошти всі перераховані та надається допомога дітям та пораненим», - розповів музикант.

Скрипка повідомив, що організації, які за риторикою кремля називають українців фашистами і, зокрема, українську музику, приходять до власників німецьких закладів та погрожують розплатою.

«Ми мусили зібрати і діаспору і військових і поранених і мали бути представники консульства, зібрати кошти і відправити їх на допомогу лікарні "Охматдит".

14-го вересня концерт не відбувся, але 15-го концерт відбувся в іншому клубі, з яким вдалося домовитися. Анонс заходу ми не робили, а просто за годину до початку розіслали запрошення нашим фанам, які прийшли на концерт і таким чином концерт відбувся. Ми перемогли!🤘

Правда за нами. », - зазначив фронтмен "Воплей Відоплясова".

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.