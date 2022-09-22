Напередодні 26-річна артистка похизувалася, що вперше в житті спробувала себе в якості актриси дубляжу та озвучила головного персонажа багатосерійного мультфільму "Крихітка Кро".
Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка студії "Квартал 95" розповіла, цього року їй також вперше довелося грати в футбол. Це відбулося в рамках благодійного матчу, участь в якому брали як справжні спортсмени, так і команда представників шоу-бізнесу.
"Перший досвід ФУТБОЛУ у моєму житті⚽️Точний пас від Євгена Селезньова, не точний МІЙ прийом, проте який фінт🤣 Емоціі🔥Можливо скоро повторимо😏 Проте з Даріо Срна на відео засвітитись це тобі не хухри-мухри))", — написала Нікітіна під відео.
Шанувальнини в коментарях підтримали Катерину, відзначили її вправний фінт та жартують:
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"Який крутий фінт!!! Тобі і справді під силу все, так тримати✊",
"На відео можна відмітити майстера по манікюру свого 😂 пожежа 🔥",
"Так ось кого нашій збірній не вистачило вчора",
"є хоч щось, що тобі не по зубах?😆 Неймовірна, дівчинка 💪",
"Під себе м'яч технічно убрала",
"Нічого собі зафінтила 👏",
"Смішно трішки але все буває в перший раз",
"Схоже, ти в минулому житті була футболісткою ",
"Та нічого собі! Давай в профі🙃".
Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.
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