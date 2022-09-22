Актриса, зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна з іншими знаменитостями та професіоналами вийшла на футбольне поле.

Напередодні 26-річна артистка похизувалася, що вперше в житті спробувала себе в якості актриси дубляжу та озвучила головного персонажа багатосерійного мультфільму "Крихітка Кро".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка студії "Квартал 95" розповіла, цього року їй також вперше довелося грати в футбол. Це відбулося в рамках благодійного матчу, участь в якому брали як справжні спортсмени, так і команда представників шоу-бізнесу.

"Перший досвід ФУТБОЛУ у моєму житті⚽️Точний пас від Євгена Селезньова, не точний МІЙ прийом, проте який фінт🤣 Емоціі🔥Можливо скоро повторимо😏 Проте з Даріо Срна на відео засвітитись це тобі не хухри-мухри))", — написала Нікітіна під відео.

Шанувальнини в коментарях підтримали Катерину, відзначили її вправний фінт та жартують:

"Який крутий фінт!!! Тобі і справді під силу все, так тримати✊",

"На відео можна відмітити майстера по манікюру свого 😂 пожежа 🔥",

"Так ось кого нашій збірній не вистачило вчора",

"є хоч щось, що тобі не по зубах?😆 Неймовірна, дівчинка 💪",

"Під себе м'яч технічно убрала",

"Нічого собі зафінтила 👏",

"Смішно трішки але все буває в перший раз",

"Схоже, ти в минулому житті була футболісткою ",

"Та нічого собі! Давай в профі🙃".

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