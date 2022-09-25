На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила емоційний пост про українських військовополонених.

"Звільнили частину військовополонених з «АЗОВСТАЛЬ» і що тут почалось….І як сумно мені від цього стало 🥺Від слів: «Ми битимося за наших Героїв до кінця, за кожного з НИХ» до слів: «Командири— і близько не герої, просто «медійні» обличчя» тепер лише крок, який перетворився на прірву. Прошу, не забувайте,— вони ВСІ пройшли пекло Азовсталі й полону. Так само, як і рідні, які пройшли пекло очікування…. ", — пише Огнєвіч.

Співачка зізнається, що її сковує біль і страх лише від однієї думки: «як це?».

"Але ж, СПРАВЖНІ друзі пізнаються і в радості, чи не так? 🙌🏼🙃Повернуто лиш незначну частину військовополонених і цей прецендент дає всім нам НАДІЮ! Боротьба триває, навіть ще з більшою силою! Це - справа ЧЕСТІ", — додала Злата.

Артистка закликала українців долучатися до Асоціації родин захисників «Азовсталі».

"Продовжувати тиснути на світову спільноту і лідерів, влаштовувати/організовувати мирні демонстрації в інших країнах, робити активні заклики. Сторіз із словами «пам’ятаємо» замало. Треба кричати. Вголос. На УВЕСЬ світ кричати про порятунок військовополонених. Вірю і чекаю. Тепер ще сильніше вірю у їх повернення! 🦾", — наголосила Огнєвіч.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

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