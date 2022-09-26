Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан відвідала Ірпінь і на власні очі побачила наслідки "російського світу", що несли із собою загарбники.

Як пише Politeka.net, промовисті кадри Ганна Богдан опублікувала у своєму Instagram у форматі Сторіс.

Блогерша розповіла, що у вихідні їздила до сестри до Ірпені, де раніше була неодноразово і непогано знає місто, проте після цієї поїздки вона була вражена до краю.

«Дуже важко бачити це на власні очі, розуміти та відчувати біль людей», - зізналася вона.

На знімках показано зруйнований міст, розбиті вулиці та розбомблені та спалені житлові будинки колись затишного, тихого та процвітаючого передмістя столиці України.

«Дехто ніколи не зможе повернутися додому. Бо дома немає. Нелюди, важко їх назвати людьми», - з сумом зазначила Ганна.

Богдан запевняє, що змогла б написати дуже багато, проте Інстаграм, як завжди, заблокує або видалить знімки.

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