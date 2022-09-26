Як пише Politeka.net, промовисті кадри Ганна Богдан опублікувала у своєму Instagram у форматі Сторіс.

Блогерша розповіла, що у вихідні їздила до сестри до Ірпені, де раніше була неодноразово і непогано знає місто, проте після цієї поїздки вона була вражена до краю.

«Дуже важко бачити це на власні очі, розуміти та відчувати біль людей», - зізналася вона.

На знімках показано зруйнований міст, розбиті вулиці та розбомблені та спалені житлові будинки колись затишного, тихого та процвітаючого передмістя столиці України.

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«Дехто ніколи не зможе повернутися додому. Бо дома немає. Нелюди, важко їх назвати людьми», - з сумом зазначила Ганна.

Богдан запевняє, що змогла б написати дуже багато, проте Інстаграм, як завжди, заблокує або видалить знімки.

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