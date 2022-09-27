Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист збентежив шанувальниць новою фешн-фотосесією.

Як видно, на нових фотографіях Тарас зображений у світлій кімнаті з диваном, він як справжня модель елегантно позує фотографу. Перед камерою актор з'явився у стильному світлому костюмі, з бежевою водолазкою та білими черевиками. Також на фото присутня модна сумка та пляшечка води.

Захоплені шанувальники не пройшли повз нього і тут же почали коментувати нові фото Цимбалюка, засинаючи його компліментами: "Вау! Я теж хочу біле", "Ух ти, який гарний", "На стилі", "Шикарний вигляд", "Класний прикид, мені подобається!", "Ну красива", "Як квітка. Тобі підходять такі кольори!", "Вау, вогонь", "Вау! Клас, красень", "Гарний!", "Який Ви красивий", "Супер", " Красень", "Красиво", "Вам дуже підходить такий стиль", "Красивий прикид", "Вам дуже підходить білий колір", "Красавчик", "Дуже стильно", "Красавчик", "Дуже красивий", "Розлучення вам пішов на користь", "Досконалість і професіоналізм - це ваша гра,і ви в ній майстер", "Вогонь".

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