Як пише Politeka.net, Олександр Топольський – львівський бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Новий сезон вже незабаром вийде на екрани і головний герой активно підігріває інтерес до проекту у своєму Інстаграмі.

А цього разу зірка зробив селфі, позуючи крупним планом.

Сьогодні роздумував над сенсом життя.

Мені здається, що жити треба зовсім не в ім'я здобуття багатства і могутності, або іншої, подібної до нісенітниці, а заради щастя і осмисленого буття, прагнучи скарбниць розуму, яскравих вражень і глибоких почуттів.

Щасливий той, хто з толком прожив життя, встигнувши виконати все, що збирався зробити добре, корисне собі та оточуючим. У цьому є сутність та сенс людського життя”, - написав Топольський у пості.

Григорій Решетник одразу ж прокоментував публікацію: "Бред Пітт відпочиває. Алекс".

Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Хм, цікаво те, ні, не цікаво - прикро, що "толк" на жаль у кожного свій", "Так, сенс життя в тому, щоб відчувати його смак", "У кожного свій сенс", "Цінні слова".

Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський у майці захопив українок перед стартом шоу

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