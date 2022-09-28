Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на каналі "1+1", показала, як змінилася за два десятки років роботи.

На своїй сторінці в Instagram 46-річна зірка розповіла, що стабільно працює в ефірах уже 20 років, а також поділилася архівним фото, порівнявши себе тоді та зараз.

"2002 vs 2022. 20 років на телеканалі 1+1. Дякую всім, хто поруч, і тим, хто по той бік екрану💙💛 Переможемо!", — написала Марічка під кадрами.

Шанувальники в коментарях захоплюються і красою телеведучої, і її професійними якостями: "Така ж красуня, навіть 20 років потому😍", "Вітаю Вас! Дякуємо за Вашу працю 🔥", "Дуже гарна, позитивна", "Марічка, Ви прекрасна, талановита і дуже мудра жінка", "Змінилося тільки волосся, посмішка і сяйво не змінилося", "Дуже гарна і час пройшов повз вас. Змінилась тільки зачіска😍", "Марічко, виглядаєте навіть краще, ніж раніше!👏".

Крім того, Падалко прокоментувала найважливіші новини війни за минулу добу. Так, ЗСУ далі успішно просуваються в районі адмінкордону Харківської і Донецької областей, і на цьому напрямку чекаємо з дня на день на хороші новини. Тим часом, у звільненому Куп’янськ-Вузловому на Харківщині підняли український прапор. Ввечері окупанти завдали кількох ударів по Харкову, в деяких районах міста зникло світло. Також повідомлялося про вибухи в Одесі.

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