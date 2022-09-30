Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Настя Каменських активно веде соціальні мережі та розповідає про себе, хвалиться образами та намагається довести свою патріотичність. Після того, як вона провела за кордоном півроку і жодного разу не була вдома, зірку почали масово критикувати.

Тепер у Києві виконавиця всіляко наголошує, що вона бажає допомогти українцям, підтримати їх та взагалі дуже переживає.

"Яка у мене супер сила? Я українка" - написала англійською Настя. Як очікувалося, в мережі далеко не всі оцінили подібну посаду:

«Яка Настя 🔥; Ну я б таке ніколи не одягла… здається кров… отже боляче людям…; Грає на публіку; Смачні українські яблука??? Ви дуже хороша! Перемога за нами!!💓 Слава Україні!!; А що не українською, а англійською 😂; Не хочу вас бачити двох; А Потап знову ховається» - відповіли у мережі.

«З самого дитинства я багато часу проводила у дорозі. І зараз, склавши все своє життя в одну валізу, багато їжджу туди, де я можу принести користь: на благодійних акціях, на заходах, які дають змогу розповідати про війну в Україні» - висловилася раніше Настя.

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