Як повідомляє Politeka.net , Тіна Кароль стала активніше спілкуватися з фанатами та завела свій Телеграм-канал, тому нерідко показує цікаві фото та відео зі своїми коментарями. Цього разу зірка виставила уривок із переробленого російськомовного альбому "Скандал" до англомовної версії.

Так, цього разу співачка Тіна Кароль оголосила про вихід нового альбому Scandal. Для цього артистка в піджаку та самих колготках задерла ногу і покрасувалася перед камерою, щоб прорекламувати свій бренд одягу.

«Нарешті альбом готовий. Ви можете слухати його на всіх платформах. Чекаю на відгук», - написала Кароль.

«Яка гарненька❤💖; Ну хоч не "пам-пам-пам" 😅; несподівано;♥️♥️; Ухти 😳; Скандалістка 🤪❤; Мати це шок; Найкраща 😍❤️; A to буде scandal; Шикарне фото; Вооооу😏; Що це буде?; де пісня😭; Відразу згадала 2021 рік 😢; Тіну Кароль обожнюємо. Такий скандал нам потрібний».

Також у мережі представили бесіду Тіни про творчість під час війни, про шлях до перемоги та боротьби на культурному фронті.

«Співачка Тіна Кароль із самого початку повномасштабної російської агресії активно займається культурною дипломатією. Про творчість під час війни, шляхи до перемоги та боротьби на культурному фронті Тіна Кароль розповіла кореспондентка Голосу Америки Ірина Соломко у Нью-Йорку» - сказано у підписі.

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