Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала зірковою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Також Нікітіна любить спорт та танці у пілона. Не забуває Катя і про Інстаграм, де активно веде сторінку, де ділиться своїми особистими кадрами і творчістю.
А цього разу Нікітіна поділилася фото, де позувала у шортиках та маєчці. Зірка стояла на паркеті і відстовбурчила свою красу, вражаючи фігурою.
"Аж скучила за гарячими булочками", - написала зірка.
А до цього Катя звернулася до Олександра Педана.
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"Сумуєш за Мафією?!"
Я наприклад дуже.
Взагалі сумую за відчуттям позитивних емоцій, які не соромно показати.
Зараз же щоразу 500 разів подумаєш перед тим як щось говорити, постити чи знімати
Ви теж залежні від думки інших людей?
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" розбурхала несподіваними кадрами з Педаном.
А ще Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт після втечі в США засвітився із зіркою "Жіночого кварталу"
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" спробувала себе у новій сфері та насмішила кадрами.