Напередодні повернення в ефір проекту співачка Олександра Зарицька та фронтвумен гурту Kazka, яка у шоу була народним тренером, звернувся до глядачів. На своїй сторінці в Instagram артистка пояснила, чому трансляція шоу така важлива в ці дні.

«Я знаю, що багато хто з вас ще не готовий до перегляду телевізійних шоу. І це нормально. Але й бачу десятки повідомлень та коментарів щодня від тих, хто потребує, як повітря, у можливості просто відволіктися. Хоча б на кілька годин. І це також нормально», - зазначила вона.

Зарицька наголосила, що люди всі різні та реакції на стрес теж у всіх різні.

«Наші відчуття та емоції різні. Але ми єдині в бажанні допомагати та підтримувати, говорити про те, що важливо, донатити, адже кожна наша поява має благодійну мету. Ми не забуваємо про війну, ми живемо з цим болем, але дозволяємо один одному проживати її так, як відчувається. І ми абсолютно точно переможемо», – написала вона.

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