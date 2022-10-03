Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, а його компанії розташовані у Швейцарії.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна показала, як розважається в одному з найдорожчих для життя міст світу — Женеві.
"Прекрасна прогулянка Женевським озером на старовинному пароплаві💙Цікавий факт: під час такої прогулянки можна побачити і знаменитий фонтан Женеви — Же-До, і побувати у старовинних французьких містечках, адже протилежний бік озера — це вже берег Франції 🥰А ще, це справжнє умиротворення, спокій та відпочинок душею і тілом", — похвалилася Онуфрійчук в описі до відео.
Українці в коментарях відзначили, що в розпал війни рф проти України хвалитисся розкішшю за кордоном, м'яко кажучи, не надто доречно:
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
У рф уже готуються усунути путіна від влади, є кілька кандидатів у наступники: в ГУР видали деталі
"Випробування для нервів": дружина переможця "Голос країни" Сасанчина чесно зізналася, ким працювала до заміжжя
Біда з відомим актором та бійцем ЗСУ, з'явилися подробиці та фото: "Це сталося в тилу..."
Ольга Сумська засвітилася з Борисюком після розлуки: "Тато приїхав..."
"Я так бачу, що війна для вас вже скінчилась?))) що, волонтество не дає нових фоловерів ?)))";
"красиво жити не заборониш .... але не в цей час, я вважаю, показувати таке .....";
"Нам в Україні зараз інше цікавить.... а там за кордоном люди не розуміють, що у нас страшна війна".
Нагадаємо, Комаров зі "Світ навиворіт" поділився радісною новиною, але нарвався на критику.
Як повідомляла Politeka, росіянка-дружина Казаніна з "Квартал 95" здивувала заявою про три типи жінок.
Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік до США, звернувся до батьків.