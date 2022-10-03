Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук похвалилася, як проводить час у Швейцарії, та нарвалася на критику.

Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, а його компанії розташовані у Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна показала, як розважається в одному з найдорожчих для життя міст світу — Женеві.

"Прекрасна прогулянка Женевським озером на старовинному пароплаві💙Цікавий факт: під час такої прогулянки можна побачити і знаменитий фонтан Женеви — Же-До, і побувати у старовинних французьких містечках, адже протилежний бік озера — це вже берег Франції 🥰А ще, це справжнє умиротворення, спокій та відпочинок душею і тілом", — похвалилася Онуфрійчук в описі до відео.

Українці в коментарях відзначили, що в розпал війни рф проти України хвалитисся розкішшю за кордоном, м'яко кажучи, не надто доречно:

"Я так бачу, що війна для вас вже скінчилась?))) що, волонтество не дає нових фоловерів ?)))";

"красиво жити не заборониш .... але не в цей час, я вважаю, показувати таке .....";

"Нам в Україні зараз інше цікавить.... а там за кордоном люди не розуміють, що у нас страшна війна".

Нагадаємо, Комаров зі "Світ навиворіт" поділився радісною новиною, але нарвався на критику.

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